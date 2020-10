Yvann Maçon a dû sortir sur une civière contre la Slovaquie. — FREDERICK FLORIN / AFP

L'équipe de France Espoirs a battu difficilement la Slovaquie (1-0) et a fait un grand pas vers la qualification pour l’Euro-2021, lundi à Strasbourg. Les Bleuets, qui se sont imposés grâce à un but de Jules Koundé (22e), rejoignent provisoirement la Suisse en tête du groupe 2 avec 21 points mais les Helvètes ont un match en moins qu’ils disputeront mardi face au modeste Liechtenstein, balayé (5-0) par les Tricolores jeudi.

La soirée aurait pu être encore plus belle sans la blessure, potentiellement grave, du jeune défenseur de Saint-Etienne Yvann Maçon. La latéral de 22 ans, qui vivait sa deuxième sélection et sa première titularisation avec les Bleuets, est sorti sur civière à la 42e minute et est resté de longues minutes au bord du terrain sous une couverture de survie, avant d’être évacué du stade en ambulance durant la mi-temps.

Les premières nouvelles ne sont pas bonnes

« L’énorme point noir c’est la blessure d’Yvann. On craint une blessure sérieuse. Il souffrait tellement qu’on n’a pas pu échanger [quand il est sorti sur civière] », a déploré le sélectionneur français Sylvain Ripoll après la rencontre. Après un contact qui semblait anodin avec un attaquant slovaque, le genou droit de la révélation stéphanoise du début de saison a tourné et le joueur a poussé un hurlement de douleur glaçant. Selon L'Equipe, le joueur pourrait souffrir d’une luxation du genou droit qui le tiendrait éloigné des terrains durant de longs mois. Le joueur doit passer des examens mardi à l’hôpital afin d’en savoir plus.