Fernando Santos félicité CR7 après le match nul au Stade de France. — FRANCK FIFE / AFP

Un ennui profond sans qu’aucun des deux sélectionneurs n’y voie quelque chose à redire. Vraiment, il y avait beaucoup mieux à faire dimanche soir que de s'infliger ce France-Portugal absolument soporifique. Le pire ? A la fois Fernando Santos et Didier Deschamps avaient l’air de s’en satisfaire.

« Ce n’est pas toujours possible de se créer des occasions »

« Le Portugal est mieux rentré, la France a répondu plutôt après, a ainsi assuré le sélectionneur lusitanien. Le match s’est équilibré, la France a été plus dynamique en seconde période. Le Portugal a été, je pense, un peu supérieur même si le match était équilibré. On n’a pas marqué de but, mais on n'était pas là pour marquer des buts. La France est une grande équipe, il y a des grands joueurs, ce n’est pas toujours possible de se créer des occasions ».

Quant à Didier Dechamps, il a répété un peu près la même chose : « Non, pas de frustration. Le résultat me paraît logique de par ce qu’il s’est passé sur le terrain. C’était un match solide, très tactique où les deux défenses ont pris le pas. On est à peu près à égalité sur toute la ligne de statistiques. Ce n’est pas un mauvais match, on a eu un peu plus de maîtrise en 2e période sans pour autant créer des décalages ou avoir des occasions. Je m’attendais à ce type de match face à une telle équipe compact ». En espérant que ce soit un peu plus funky contre la Croatie mercredi, pour le dernier match de cette trêve internationale.