LeBron James est entré un peu plus dans la légende avec son 4e titre NBA. — Mark J. Terrill/AP/SIPA

LeBron James «est le plus grand joueur que l'univers ait jamais vu», a affirmé dimanche son entraîneur Frank Vogel, au sortir du 17e titre de champion NBA remporté par les Lakers aux dépens de Miami. «J'ai toujours cru en LeBron. Si vous pensez savoir certaines choses, alors vous ne savez pas. Quand on le côtoie tous les jours, on réalise vraiment quel est son état d'esprit, on voit les ajustements qu'il fait, la façon dont il dirige le groupe», a déclaré Vogel, admiratif.

The first player in NBA history named Finals MVP on three different franchises:



LeBron James. pic.twitter.com/1tQDJ4JMPM — Complex Sports (@ComplexSports) October 12, 2020

«Encore une fois, vous pensez savoir, mais vous ne savez pas. Ce fut juste une grande expérience de le coacher et de le voir mener ce groupe qui n'était pas en play-offs l'an passé. La liste de joueurs a été constituée, presque du jour au lendemain, et prendre ce groupe et le conduire vers la terre promise, comme on dit... Il a été formidable toute la saison, je n'aurai jamais assez de mots pour lui», a-t-il ajouté.

“To be able to talk about social injustice, voter suppression and police brutality to my people… That’s more important than what I do on the floor.” @KingJames reflects on his impact off the court. #NBAFinals pic.twitter.com/XG43hu6v8W — NBA TV (@NBATV) October 12, 2020

James, désigné MVP de la finale, son 4e titre personnel, a été le leader prépondérant des Lakers, bien secondé par Anthony Davis, arrivé à l'été 2019 pour l'épauler dans cette conquête. «Quand j'ai été nommé au poste d'entraîneur, Davis n'était pas encore là. Nous n'avions pas toute l'équipe. Mais je savais une chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'incertitude avec LeBron James», a insisté Vogel.