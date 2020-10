Neymar VS Alvaro — AFP

Maintenant qu’il est tiré d’affaire, puisque la commission de discipline de la LFP n'a pas trouvé de quoi l'incriminer, Alvaro Gonzalez peut parler sans crainte. Le défenseur marseillais est revenu pour la radio espagnole Onda Cero sur les jours qui ont suivi son altercation avec Neymar lors du dernier classique. Accusé par le Brésilien d’avoir proféré des accusations racistes, Alvaro a vu son numéro de téléphone être divulgué dans la soirée.

📹 🔴"Fui superior a Neymar en ese partido, le saqué de sus casillas, y de ahí su impotencia aquel día" @AlvaroGonzalez_, en @ElTransistorOC pic.twitter.com/5DpTW2sfFv — El Transistor (@ElTransistorOC) October 5, 2020

Il révèle avoir reçu plus de deux millions de messages What’s App, dont on imagine sans peine qu’ils n’étaient pas tous bienveillants. Tous ces messages ont été transmis aux forces de l’ordre. « Les dégâts que cela a pu me faire à moi et mon entourage sont énormes, je n’ai pas quitté la maison depuis un mois. Nous avons passé un mauvais moment​, pas seulement moi mais ma famille et mon entourage. Nous l’avons très mal vécu. »

« Il faut savoir accepter les défaites »

Revenant sur la rencontre Alvaro nie encore une fois avoir professé une quelconque insulte raciste. Je n’ai fait aucune insulte raciste, je ne permettrai pas que ma carrière de footballeur et que ma personne soient humiliées. J’étais supérieur à Neymar dans ce match, je l’ai fait disjoncter et il a été impuissant ce jour-là, ajoute-t-il. Il faut savoir accepter les défaites, il faut savoir perdre et savoir quand les choses ne sont pas bien faites. »