Alvaro Gonzalez a réagi sur les réseaux à la décision de la commission de discipline de la Ligue de ne le suspendre ni lui, ni Neymar, tous deux impliqués dans une affaire d’insultes racistes au cours du dernier PSG-OM​. Le défenseur espagnol se réjouit de sortir d’un « mauvais rêve » et remercie son club.

Este mal sueño se ve, en parte, recompensado con una sentencia más que merecida. Nunca he sido ni seré una persona racista. Muchas gracias al @OM_Officiel por la confianza y fidelidad, también a nuestra gran afición por tanto, tanto cariño.



¡Nos vemos en el césped! 🙌🏼💙 — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 30, 2020

« Ce mauvais rêve est, en partie, récompensé par une peine plus que méritée. Je n’ai jamais été et ne serai jamais une personne raciste. Un grand merci à l’OM pour sa confiance et sa fidélité, et aussi à nos supporters pour avoir montré autant, autant d’affection. » Neymar n’a pour sa part pas réagi à l’épilogue de cette affaire.