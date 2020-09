Coupe d'Europe de rugby EN DIRECT : Un premier duel franco-anglais pour lancer l'après-midi... Suivez Racing - Saracens en live

13h50: Allez on va tâcher de vous trouver les compos pour ce match qui va démarrer dans dix minutes. Au bout, une place en finale de la Coupe d'Europe (de l'an passé!) contre Toulouse et Exeter, l'autre demi-finale, qui aura lieu juste après. Et qu'on livera aussi.

Voilà la compo du Racing :

Celle des Saracens :

Team's up! 🐺



⚫ Unchanged

🔴 Maitland and Wray only starters who began last trip to Paris

⚫ Five changes to starting XV from January outing vs Racing



Full team news 👉 https://t.co/fcBi2z6EzL#TogetherSaracens pic.twitter.com/M2fmpZ0Esf