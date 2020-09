Paul-Henri Mathieu a distribué les balles aux joueuses pendant un set. — Chryslène Caillaud

Un ramasseur de balles était un peu âgé que les autres, ce mercredi sur la terre battue de Strasbourg. Un peu plus célèbre puisque ce n’était autre que… Paul-Henri Mathieu. L’ancien 12e joueur mondial (en 2008), natif de la capitale alsacienne, s’est prêté à ce petit jeu pour les 50 ans de la création de la WTA, le circuit féminin.

Pendant un set et habillé de la même manière que les autres ramasseurs, Paulo s’est mis au service d’Anna Blinkova et Aryna Sabalenka. « C’était dur aujourd’hui, je faisais la ligne de fond avec le soleil dans les yeux ! », a-t-il réagi avec le sourire auprès des Dernières Nouvelles d'Alsace, avant de rappeler qu’il avait déjà endossé ce rôle par le passé. « En 1989 et 1990, j’avais été ramasseur à Hautepierre [au Centre de ligue]. C’est le genre d’événements qui te donnent encore plus envie de devenir professionnel quand tu es gamin. »

« Paulo », 35 ans aujourd’hui, avait ensuite réalisé ce rêve et même remporté quatre titres sur le circuit ATP.