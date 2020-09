Traoré a inscrit un doublé qui permet à l'OL de reprendre deux buts d'avance — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

L’attaquant international burkinabé de l’Olympique lyonnais Bertrand Traoré a été transféré au club anglais d’Aston Villa pour 18,4 millions d’euros, a annoncé officiellement le club français samedi matin. A cette somme pourront s’ajouter des bonus d’un montant maximum de 2,2 millions d’euros, ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus value sur une cession future. L’accord était conclu depuis quelques jours mais un problème de permis de travail a retardé l’officialisation.

Le joueur de 25 ans « a une forte expérience du jeu au haut niveau acquise à l’Ajax Amsterdam et à Chelsea, avant de rejoindre Lyon il y a trois ans », souligne le communiqué des Villans. « Nous sommes ravis que Bertrand ait choisi de venir à Villa. C’est un joueur avec un talent immense et qui améliorera vraiment nos options offensives », a commenté l’entraîneur, Dean Smith, cité dans le communiqué.

Traoré est arrivé à l'OL en juin 2017 pour 10 millions d'euros en provenance du club londonien de Chelsea, qui l’avait prêté en 2016/17 à l’Ajax Amsterdam, adversaire de Lyon en demi-finale de la Ligue Europa la même saison. Sa première année à l’Olympique lyonnais a été la plus aboutie, avec 20 buts inscrits en 50 matchs toutes compétitions confondues. Mais la suite a été beaucoup plus difficile pour le joueur burkinabé.

En 2018/19, il n’a marqué que douze fois pour un total de 52 rencontres, et seulement à quatre reprises la saison dernière pour 33 matchs, dont un seul but en Ligue 1 (22 matchs). Bertrand Traoré, qui avait manqué son tir au but en finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet contre le PSG (0-0, 4-5 t.a.b.), n’a plus rejoué avec l’OL depuis, n’entrant plus dans les plans de l’entraîneur Rudi Garcia.