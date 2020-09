OL-Nîmes EN DIRECT : Privé d'Aouar suspendu, Lyon doit déjà se reprendre en L1... Suivez le match avec nous dès 20h45...

Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! L'OL n’a disputé que trois matchs depuis la reprise de la Ligue 1 mais on a l’impression que la parenthèse enchantée du Final 8 à Lisbonne remonte à sa demi-finale de Coupe des coupes 1964. En effet, comme on pouvait le prédire, le 3-5-2/5-3-2 idéal pour jouer au surprenant outsider en Ligue des champions n’est (en l’état) pas adapté aux besoins de faire le jeu en Ligue 1. Et ce notamment au vu du décevant début de saison des pistons lyonnais Maxwel Cornet et Léo Dubois. Le revers mérité (2-1) mardi à la Mosson contre le MHSC de Téji Savanier impose une réaction pour éviter à l’OL (11e) de se traîner (comme d’hab) un retard dès l’été sur ses concurrents directs au podium. Face à Nîmes ce vendredi (21 heures), Lyon devra se passer d’Houssem Aouar (suspendu) et de Jeff Reine-Adélaïde (blessé). Cherki time, Rudi ?

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-Nîmes, rendez-vous par ici ce soir dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…