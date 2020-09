Mbappé positif au Covid-19 — AFP

Kylian Mbappé va-t-il pouvoir rendre un fier service à Thomas Tuchel en étant finalement disponible pour disputer la rencontre entre Nice et le PSG dimanche après-midi ? Testé positif au Covid-19 le 7 septembre lors du rassemblement à Clairefontaine, l’attaquant parisien devrait en théorie attendre le 15e jour après la notification du contrôle pour reprendre l’entraînement collectif (ou directement jouer un match), selon le protocole sanitaire de la LFP.

[#L1🇫🇷] 🔴 Kylian Mbappé a de bonnes chances de jouer contre l'OGC Nice (demain, 13h00) !



(L'Equipe) pic.twitter.com/vEoRPbeM3X — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) September 19, 2020

Mais la commission médicale de la Ligue s’est prononcée pour un assouplissement général des mesures, et un courrier a été envoyé en ce sens aux clubs de L1 et de L2 vendredi. Il stipule que « si un club souhaite faire rejouer l’un de ces joueurs avant la date de reprise collective évoquée ci-avant, la commission Covid pourrait accepter exceptionnellement cela, sous réserve que le médecin du club atteste d’avoir fait pratiquer tous les examens ci-avant et que ceux-ci n’ont apporté aucune contre-indication à la reprise collective et en match du joueur, et fournisse un certificat de non contre-indication à la pratique du football professionnel en compétition professionnelle à compter de cette date. »

Mbappé, qui n’a jamais été symptomatique et qui a continué à s’entraîner individuellement, pourrait donc profiter de ce nouveau point réglementaire pour jouer dimanche, ce qui ne fera pas de mal à une attaque parisienne patraque depuis la reprise de L1.