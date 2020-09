Egan Bernal en difficulté dans le col du Grand Colombier, lors de la 15e étape du Tour de France, le 13 septembre 2020. — Christophe Ena/AP/SIPA

Egan Bernal jette l’éponge. En perdition depuis plusieurs jours, le Colombien, vainqueur du Tour de France l’an dernier, ne prendra pas le départ de la 17e étape, ce mercredi, entre Grenoble et le col de la Loze. L’équipe Ineos Grenadiers a officiellement annoncé l’abandon de son leader en début de matinée.

Egan Bernal has withdrawn from the Tour de France ahead of stage 17. — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 16, 2020

« Nous avons pris cette décision dans son intérêt. Egan est un vrai champion, qui aime la course, mais il est aussi un jeune coureur qui a encore beaucoup de grands tours devant lui et nous sentons qu’il est plus avisé pour lui de dire stop », a commenté le patron de l’équipe, Dave Brailsford. « Ce n’était pas comme ça que j’imaginais mon Tour se terminer, bien sûr, mais c’est la meilleure décision pour moi au vu des circonstances », a ajouté l’intéressé dans le communiqué.

Bernal traînait sa peine depuis plusieurs jours maintenant. Touché au dos, il avait également de fortes douleurs dans le genou. Lâché mardi dès les premières pentes, en compagnie des sprinteurs, le Colombien n’était que l’ombre de lui-même. Il occupait la 16e place du classement général, à plus de 19 minutes de Primoz Roglic​.