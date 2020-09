Jean-Baptiste Mendy s’est éteint. L'ex-boxeur français et ex-champion du monde WBA-WBC des poids légers a succombé à un cancer​ à l’âge de 57 ans. « Cela a été très rapide, a déclaré au quotidien L'Equipe son fils, Ellyson Mendy. Il a appris sa maladie fin juin-début juillet et cela a été l’escalade. »

La WBA a rendu hommage sur twitter au Français (55 victoires dont 31 avant la limite, huit défaites, trois nuls), qualifié de « l’un des plus grands combattants de l’histoire de son pays ». Boxeur réputé pour son élégance, Mendy, né à Dakar et qui a grandi en région parisienne, s’était emparé de la ceinture WBC des légers en 1996 face à l’Américain Lamar Murphy après une première tentative avortée en 1994 contre le Mexicain Miguel Angel Gonzales.

The WBA mourns the passing of Jean Baptiste Mendy at the age of 57. The Frenchman was Lightweight champion of the pioneer organization and one of the great fighters in the history of his country 🌹🙏 pic.twitter.com/ZN0BQSeG37