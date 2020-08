Quand on avait dit que ce Tour était montagneux, on ne plaisantait pas. A peine le chaos de la première étape terminé, on part déjà vers les cols qui font mal au cuisse. Au programme de cette deuxième étape, 3 cols dont deux de 1ere catégorie (Colmiane, Turini et Eze) qui risque de nous offrir pas mal d'action et très probablement un nouveau maillot jaune. Alaphilippe, capable de grimper ce genre de cols sans trop de problème, est l'un des grands favoris du jour. Mais peut-être que les leaders chercheront à se dévoiler dès aujourd'hui ? Pas totalement impossible.

>> On se retrouve dès 14h pour vivre cette magnifique étape...