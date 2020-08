Les filles de l'OL partent en quête d'un 6e titre de champion d'Europe consécutif. — FRANCK FIFE / AFP

« Tout le monde nous attend au tournant », mais les joueuses n’ont « pas peur » de relever le défi d'un cinquième titre consécutif en Ligue des champions, a déclaré ce vendredi l’entraîneur Jean-Luc Vasseur, avant le quart de finale samedi à Bilbao contre le Bayern Munich.

Le danger d’une formule remaniée ?

« Le challenge aujourd’hui est de maintenir cette équipe au plus haut, c’est dur. Tout le monde nous attend au tournant, il faut qu’on soit solides nous-mêmes, unifiés », a relevé le technicien français en conférence de veille de match. Quadruples tenantes du titre, les Lyonnaises retrouvent la compétition reine dans une formule inédite, Covid oblige, avec des matchs à élimination directe (et non plus en aller-retour) sur terrain neutre et à huis clos.

🎙 Le coach Jean-Luc Vasseur avant #OLFCB : "Il y a une rivalité avec le Bayern Munich et une petite pointe de vengeance qui nous animent avec ce qui s'est passé chez les garçons." — OL Féminin (@OLfeminin) August 21, 2020

« Il n’y pas de peur, pas de crainte à avoir. C’est une formule nouvelle, on doit y être encore préparé. Ça sera des finales à chaque fois et si on veut aller au bout, il y en aura trois à remporter. Je trouve que c’est une formule à la fois passionnante et exigeante », a dit Vasseur.

A ses côtés, l’attaquante Delphine Cascarino n’a pas dit autre chose : « Chaque match est une finale et on doit jouer à fond, à 100 %, on ne doit pas avoir peur de ce quart de finale ». « En match sec il faut vraiment un gros mental et les Allemandes sont connues pour ça, mais nous aussi à Lyon on a l’habitude de la Ligue des champions, on a cette expérience », a prolongé l’internationale française.

Premier entraînement en Espagne pour nos Lyonnaises ce matin ! 🏋️‍♀️🇪🇸#OLFCB pic.twitter.com/bAbP5cgFU0 — OL Féminin (@OLfeminin) August 21, 2020

Hegerberg absente de longue durée

Animé par une « petite pointe de revanche » contre le Bayern, bourreau de l’OL masculin en demi-finale de C1, Vasseur s’attend à « un match dur, âpre, engagé ». L’entraîneur lyonnais ne pourra pas compter sur la star norvégienne Ada Hegerberg qui, malgré sa présence annoncée dans le groupe sur le site de l'UEFA, n’a pas fait le déplacement. La Ballon d'Or 2018 s’est gravement blessée à un genou fin janvier.

Malgré son absence et celle de la défenseure Griedge Mbock, également forfait, Vasseur estime que « les filles qui sont là aujourd’hui donnent satisfaction ». En cas de qualification en demi-finale, Lyon sera opposé au Paris SG ou à Arsenal qui s’affrontent samedi à Saint-Sébastien.