Toko Ekambi aurait pu être l'homme du match — Franck Fife/AP/SIPA

De notre envoyé spécial à Lisbonne,

Ça ne peut pas se terminer comme ça. Non. On refuse. Certes, l’espoir n’a duré qu’un quart d’heure, mais 15 minutes, c’est suffisamment long pour nous laisser un goût amer après l’élimination lyonnaise en demi-finale de Ligue des champions. Alors oui, le parcours est honorable et personne n’a manqué de le rappeler après le match. Mais quand vous regardez le Bayern Munich droit dans les yeux, mieux, quand vous le faites vaciller à une marche de la finale, vous ne pouvez pas vous contenter du dossard rouge du meilleur combatif.

Rudi Garcia : « La déception domine. On a manqué de réussite au début du match, les deux plus grosses occases sont pour nous. » L’entraîneur lyonnais fait référence au face-à-face manqué de Memphis Depay contre Neuer et surtout, surtout, à la frappe de Toko-Ekambi sur le poteau droit de l’international allemand. « On aurait pu marquer des buts, moi le premier, concède l’attaquant malheureux. La réussite n’était pas de notre côté ce soir, on a loupé des occasions et il y avait un grand gardien en face. » La réalité aurait pu être différente. A 1-0, ça n’aurait pas été le même match. Enfin peut-être. On a essayé d’imaginer la suite de la rencontre si Lyon avait ouvert le score.

15e : C’est faible pour l’instant le Bayern derrière, très, très faible. Allez il faut appuyer là, c’est le moment !

17e : LE BUUUUUUUUUUUUUUT DE TOKO-EKAMBIIIIIII !!!!! La voilà l’ouverture du score lyonnaise. Parfaitement lancé en profondeur, l’attaquant de l’OL bénéficie de 32 contres favorables, se met sur son pied gauche et surprend Neuer dans un trou de souris. Le Bayern est sonné, y a cher moy !

19e : Gnabry hérite d’un ballon dans l’axe, il essaye de prendre de la vitesse mais Caqueret le tamponne et le Bavarois perd la maîtrise du ballon.

21e : Le Bayern joue très haut et oblige l’OL à défendre. Si Lyon résiste, il y aura des ballons dans le dos de la défense allemande.

23e : Alphonso Davies !!! Ouuuh le Canadien fait danser Léo Dubois sur son couloir, il rentre dans la surface mais Jason Denayer lui met un stop pour l’empêcher de centrer en retrait pour Lewandowski.

26e : Oh c’est l’autoroute dans le dos de la défense du Bayern, Caqueret lance Depay, le Néerlandais fixe et frappe du gauche, juste à côté !

28e : Les Bavarois sont à l’arrêt, Thomas Müller est inexistant devant Bruno Guimarães, de même que Kimmich face à l’immense Maxwel Cornet.

30e : Les chiffres de l’affluence viennent de tomber, il y a 11 spectateurs allemands venus voir jouer l’OL au estadio de Alvalade.

33e : OH L’ALERTE SUR LA CAGE D’ANTHONY LOPES. Lewandowski hérite d’un ballon aux six mètres et foire à moitié sa reprise. Lopes capte le ballon en deux temps, heureusement parce que Gnabry était juste derrière.

36e : Thomas Tuchel mange sa béquille devant sa télévision.

39e : Toko qui mange Alaba au 100m mais Neuer sort bien en position de libéro. Le Bayern Munich est en perdition, mesdames et messieurs.

43e : Match très décevant de Robert Lewandowski qui perd pour le moment sa revanche contre son ennemi juré Marcelo.

45e : C’est la mi-temps à Lisbonne, l’OL mène très logiquement 1-0. Après avoir donné une leçon de football à Guardiola, Rudi Garcia met Hansi Flick à l’amende. Hâte de lire le tweet réac de Raymond Domenech.

46e : Allez, c’est reparti

48e : 68 % de possession stérile pour le Bayern.

52e : LOPES ! Perisic filait droit au but mais sa frappe est trop tendre. Le Portugais a bien bouché l’angle et rassure son camp.

56e : La tête de Marcelo sur corner !! Tranquille pour Neuer, mais il y a la place pour faire le break.

58e : Mendes remplace Guimarães, Dembele remplace Depay.

60e : TOKO-EKAMBIIIII LE DOUBLEEEE QUI ENVOIE PEUT-ETRE L’OL EN FINAAALEEE !!!!! Incroyaaaaable j’en perds mes cordes vocaaaaaales. Caviar d’Aouar après une bonne récupération de Dembélé, et l’attaquant de l’OL trompe Neuer avec le sang froid d’un reptile. Lyon n’est qu’à une demi-heure de rejoindre le PSG.

62e : Réaction immédiate de Flick. Coman remplace Perisic côté allemand. Puni pour avoir raté son face-à-face avec Lopes.

64e : Deux fois des temps forts à l’entame des deux périodes, et deux buts, le coup est parfait. Défensivement, c’est toujours aussi sérieux et engagé. Le Bayern ne trouve aucune solution. Ah bah c’est sûr que c’est pas les passoires catalanes derrière.

67e : Thomas Tuchel s’en prend à son attelle dans sa chambre d’hôtel.

70e : 20 minutes à jouer…

73e : Le festival du prince Aouar sur son côté gauche mais Cherki, qui vient de rentrer, foire sa reprise alors qu’il était bien servi en retrait. Il aurait pu tuer le match.

79e : Coutinhooooooo ah non ça va, il est signalé hors-jeu. But refusé. L’OL a toujours un break d’avance.

81e : L’équipe de France qui entre côté bavarois, avec Tolisso et Pavard. Rudi Garcia passe à deux latéraux pour densifier la zone du second poteau.

84e : Aouar qui tente des 20 mètres ! Pas facile à faire, en demi-volée avec peu de place pour déclencher. Sans problème pour Neuer.

88e : LEWANDOWSKI RELANCE LE MATCH. Aie, aie, aie, on le sentait venir déjà avec l’alerte de Coutinho cinq minutes plus tôt. Il va falloir tenir la qualif jusqu’au bout !

91e : LA CLAQUETTE MONSTRUEUSE DE LOPES SUR UNE FRAPPE DEGUEULASSEMENT DANGEREUSE DE MULLER DANS LA SURFACE. OH IL LA SAUVE DU BOUT DES DOIGTS, C’ETAIT LA DERNIERE OCCASE DU MATCH.

93e : C’est terminéééééé l’Olympique Lyonnais est en finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. La Farmers league sur le toit de l’Europe. Un club français gagnera à Lisbonne, un juste retour de bâton pour l’affront de l’Euro 2016.

Avouez, ça aurait eu de la gueule, hein…