OL - Bayern Munich EN DIRECT: Les Lyonnais face au plus grand défi de leur histoire.. Suivez la demi-finale en live

20h24: Rudi Garcia au micro de RMC >>

«Ce sera encore plus une bataille ce soir, le Bayern est plus physique que City, avec moins de jeu à l'intérieur dans les 25 derniers mètres mais plus sur les cotés... quand on connait le sens du iut de Lewandowski et Muller, on sait comme ça peut être dangereux. La réponse sera collective. Mais une des clés ce sera aussi d'exister offensivement, essayer de marquer. Le bayern devrait nous presser, il faudra être très bon dans l'utilisation du ballon. Pas seulement jouer en profondeur mais aussi utiliser la largeur.

Pourquoi Toko? Parce qu'il le mérite, et ça me donne des options tactiques différentes. Je peux changer de systèmes en cours de match avec cette équipe-là. Mais Moussa va rentrer, il va claquer et nous qualifier ! On a fait des résutats à 16, ce sera encore le cas ce soir.

Capable d'un nouvel exploit? Je ne sais pas, la montagne est encore plus haute aujourd'hui. Mais si on n'est là pas par hasard, on a peu de chance de se qualifier mais on va la jouer à fond.»