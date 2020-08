Neymar après la victoire du PSG, le 18 août 2020. — Manu Fernandez/AP/SIPA

Il faut louer l'inventivité des médias anglais pour exister même quand leurs clubs sont déjà en vacances. Enfin, ne les mettons pas tous dans le même panier, il s'agit ici du seul et unique The Sun, boss de fin des tabloïds de sa Majesté. Leur histoire a faut sursauté les réseaux sociaux mardi soir, quelques heures après la victoire du PSG face à Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions : Neymar aurait échangé son maillot avec un joueur allemand, ce qui est interdit par l'UEFA dans le procotole Covid et devrait mener le Brésilien vers une isolation de 12 jours et donc une absence pour la finale.

Neymar could be banneed from playing in Champions League final after breaking new Uefa protocol https://t.co/Lsf4rCJb5e pic.twitter.com/MhoStebjMw — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 18, 2020

Ahhhhhhh la catastrophe!!!!!! En fait non. Même si on aurait adoré vibrer jusqu'à dimanche dans l'attente de la décision de la commission de discipline de l'UEFA, d'appeler une nouvelle fois à un anti-parisiannisme primaire et tout le tintouin, il ne sera très certainement rien. Une enquête diligentée par nos soins dans la nuit de mardi à mercredi a coupé court au fantasme.

Selon le document officiel de 31 pages disponible sur le site de l'UEFA, l'échange de maillot est seulement déconseillé. Il n'y a pas de mention d'une punition aussi radicale que celle évoquée par le tabloïd britannique mais le document précise toutefois que le non-respect des directives « peut aboutir à des mesures disciplinaires ». Inutile de préciser qu'on imagine pas trop l'UEFA aboutir à des mesures disciplinaires pour un geste anodin contre l'un des meilleurs (et plus populaire) joueurs du monde dans le match le plus important de l'année et vitrine de la compétition de l'instance européenne. Si vous voulez notre avis, ça sent plutôt la petite amende envoyée au siège du PSG.