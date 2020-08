Le Final 8 de la Ligue des champions 2020-2021 ne s’est pas encore déroulé que l’UEFA déploie déjà des trésors d’imagination pour s’assurer que l’édition suivante, qui démarrera fin septembre pour les barrages, pourra aller au bout sans risquer d’être interrompue par un énième rebond de l’épidémie de Covid-19.

“I am delighted that our competitions are back, but we must not forget the people whose dedication and personal sacrifices have given us the opportunity to start playing again,” said UEFA president Aleksander Čeferin.#ThankYou pic.twitter.com/AugCfd8ujy