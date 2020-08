Alex Dupont, ici le 6 novembre 2011, avait permis à Brest de rejoindre l'élite avant d'assurer le maintien, la saison suivante. — JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Alex Dupont, qui était notamment l’entraîneur de Gueugnon vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2000, est décédé d’une crise cardiaque dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 66 ans, a annoncé son ancien club, l’USL Dunkerque, dans un communiqué. Le décès de cet ancien milieu de terrain, qui fut également l’entraîneur de Brest et Sedan, est survenu à son domicile de La Turbie (Alpes-Maritimes), selon le quotidien régional La Voix du Nord qui a révélé l'information.

Né à Dunkerque, club où il effectuera la majorité de sa carrière de joueur et ses débuts sur le banc, Dupont avait connu son plus grand succès lors de la saison 1999/2000. A la tête de Gueugnon, alors en D2, il avait remporté la Coupe de la Ligue aux dépens du PSG (2-0), qualifiant son équipe pour la Coupe de l’UEFA : un exploit unique dans l’histoire d’une compétition qui, ironie de l’histoire, a connu sa dernière édition vendredi soir, avec la victoire cette fois du PSG contre Lyon, aux tirs au but (0-0, 6-5 t.a.b.).

Une qualification pour la coupe de l’UEFA

« C’était un entraîneur reconnu, un homme de convictions, une personnalité de notre football attachante et appréciée qui a accompli une carrière remarquable », a rendu hommage le président de la Fédération française Noël Le Graët​, adressant ses « plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches » au nom de la FFF.

Après Gueugnon, il avait coaché Sedan, qu’il avait également via le championnat qualifié pour la Coupe de l’UEFA, puis Laval, Amiens, la sélection espoirs des Emirats Arabes Unis mais aussi Brest. A la tête du club breton lors de la remontée dans l’élite en 2010, il avait été élu meilleur entraîneur de Ligue 2 lors des trophées UNFP et assuré le maintien de Brest la saison suivante.

Le @SB29 a appris avec douleur le décès de son ancien entraîneur Alex Dupont à l’âge de 66 ans 😔

Il avait été notamment à la tête de l’équipe qui avait retrouvé la L1 en 2010.

Toutes nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

RIP Sir Alex 🙏🏼 pic.twitter.com/UvqNwhljuW — Stade Brestois 29 (@SB29) August 1, 2020

Après un court passage par l’AC Ajaccio, c’est à nouveau à Brest qu’il avait terminé sa carrière d’entraîneur lors de la saison 2015/16. « Alex Dupont était connu pour son humilité et sa disponibilité. Il laissera un grand vide dans le cœur de notre club et des supporters », a écrit le club de Gueugnon sur son site, rappelant « l’inoxydable épopée en 2000 » comme son principal fait d’arme au sein du club bourguignon. Ses autres équipes, et plus généralement la famille du foot français lui a également rendu hommage dimanche. « Nous n’oublierons jamais son sourire », a notamment écrit l’Amiens SC sur son compte Twitter.