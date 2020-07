La Jonelière, centre d'entraînement du FC Nantes. — @FCNantes/Arnaud Duret.

Selon les informations de 20 Minutes, trois cas positifs au Covid-19 (un joueur, un membre du staff technique et un personnel administratif très proche des pros) ont été détectés au sein du groupe professionnel du FC Nantes. Les tests avaient été réalisés dans la journée de jeudi. Le joueur touché est Marcus Coco, indique le club.

A Anderlecht avec « un groupe réduit »

L’entraînement a quand même eu lieu ce vendredi matin. « Le club est donc dans l’obligation de se déplacer en Belgique [deux matchs amicaux prévus à Anderlecht] avec un groupe réduit, explique, ce vendredi matin, un communiqué du service communication du FCN. Seules les personnes testées négatives seront du déplacement. Le département médical du club est et sera très attentif à l’évolution sanitaire individuelle de chaque joueur et staff dans les prochaines semaines. »

Le FCN conclut : « Un renforcement des mesures sanitaires va être appliqué au sein du club. Le club travaille en étroite collaboration avec l’Agence régionale de santé afin de mettre en place les protocoles les plus adaptés, le club tient à remercier l’Agence pour sa réactivité et son soutien. L’ensemble du club est mobilisé et met tout en œuvre pour protéger ses salariés. »