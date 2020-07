OL-Glasgow Rangers EN DIRECT : Cette équipe B lyonnaise est séduisante dans cette entame… Mais elle se retrouve déjà menée (0-2) par les Ecossais…

Vous êtes supporter lyonnais et vous n’en pouvez plus de compter les jours avant PSG-OL (encore 15 m'sieurs dames) et Juve-OL (22) ? On vous propose de rentrer gentiment dans cette saison, ou plutôt dans cette fin de saison, en vous livant ce jeudi depuis le stade ce troisième match de préparation de la bande à Houssem Aouar. Après avoir démantibulé comme prévu une D6 suisse (12-0 contre l’US Port-Valais) puis livré un match solide face à Nice (1-0), les Lyonnais se sont organisé deux nouvelles oppositions qui suscitent notre curiosité. A savoir la réception des fascinants clubs ennemis de Glasgow, les Rangers ce jeudi (20h45) puis le Celtic samedi (20h45), le tout dans le cadre de l’éminent Trophée Veolia, auquel participe aussi l’OGC Nice. L’occase de se rendre compte où en sont les deux revenants Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, sept mois après leur grave blessure au genou, de voir si un improbable combo Coupe de la Ligue soulevée-Final 8 peut prendre forme, et surtout de découvrir de nos propres yeux à quoi ressemble la légende des Reds, Steven Gerrard, en tant que coach des Rangers.

