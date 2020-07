Thierry Henry a perdu avec son équipe de l'Impact Montreal pour le retour de la MLS, le 10 juillet 2020. — Paul Chiasson/AP/SIPA

L’Impact Montréal entraîné par Thierry Henry a manqué son retour à la compétition jeudi pour le tournoi organisé par la ligue nord-américaine de football (MLS), en perdant face à New England Revolution (0-1).

De quoi énerver le coach français. « On n’est pas là pour chercher des excuses, je n’ai pas du tout aimé l’attitude de l’équipe, on a perdu tous nos duels, on a perdu des ballons sans pression, a réagi Titi dans le Journal de Montréal. Si tu rentres sur le terrain sans volonté et en faisant autant d’erreurs, tu ne peux pas gagner. »

Hommage à George Floyd

En tout début de rencontre, Thierry Henry a affiché son soutien au mouvement Black Lives Matter. Vêtu d’un t-shirt à l’effigie du mouvement, l’ancien attaquant d’Arsenal et de Barcelone, champion du monde avec l’équipe de France, s’est agenouillé pendant 8 minutes et 46 secondes en hommage à George Floyd, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis le 25 mai dernier.

La MLS, suspendue après deux journées à la mi-mars, a repris mercredi sous un format similaire à la Coupe du monde, avec phase de groupes et élimination directe, dans une « bulle » à Disney World, à Orlando.