Comme annoncé depuis plusieurs jours, le premier match amical du PSG aura lieu au Havre. Les Parisiens se rendront au Stade Océane le 12 juillet pour affronter le 6e de la dernière saison de Ligue 2, entraîné par Paul Le Guen. Une rencontre à laquelle pourront assister 5.000 personnes, joueurs et organisation inclus - le gouvernement autorise les rassemblements sportifs et culturels avec cette jauge à partir du 11 juillet.

Match de pré-saison 2020-2021: @HAC_Foot accueille le @PSG_inside, le 12 juillet, à 19h00 au @StadeOceane

Prévente et tarifs exclusifs pour les abonnés 19/20 jusqu'au vendredi 03 juillet, à 16h00

⚠️ le stade ne pourra accueillir que 5000 personnes ⚠️

▶️ https://t.co/MpGOWzES9n pic.twitter.com/ifvu8P9Ufo — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) July 1, 2020

Les Parisiens, qui ont repris l’entraînement le 22 juin, se préparent à un été très chargé. Ils doivent jouer les finales de Coupe de France (contre Saint-Etienne, le 24 juillet) et de Coupe de la Ligue (contre Lyon, le 31 juillet), puis le quart de finale de la Ligue des champions dans le cadre d’un tournoi final à huit à Lisbonne, à partir du 12 août. En espérant rester au Portugal le plus longtemps possible.