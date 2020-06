L'homme d'affaires Mohamed Ayachi Ajroudi en 2013, alors qu'il s'était porté candidat pour devenir premier ministre en Tunisie. — F. Belaid / AFP

Il s’est enfin dévoilé. Après un week-end de faux suspense, l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi confirme qu’il est derrière le projet de rachat de l'OM. « C’est une réalité […] On a une équipe qui avance bien et aujourd’hui on y va petit pas par petit pas », lance Ayachi Ajroudi, interviewé par la radio tunisienne Shems. ll évoque un « projet culturel, cinématographique et sportif », dans lequel « l'OM ne représenterait même pas 8 % ».

L’homme d’affaires commente avec ironie la déclaration du président de l’OM Jacques-Henri Eyraud, qui a martelé samedi que Frank McCourt n’était pas vendeur. « Cela prouve qu’on est bien rentré en période de négociation […] Le vendeur veut toujours vendre au plus haut prix et l’acheteur veut toujours acheter au plus bas », sourit Ayachi Ajroudi.

L’origine des fonds toujours mystérieuse

Il a confirmé que Mourad Boudjellal serait président si le projet aboutissait. Mohamed Ayachi Ajroudi n’a pas précisé d’où proviennent les fonds qui lui permettraient de racheter l’OM. Selon plusieurs sources, des fonds saoudiens sont derrière ce projet.