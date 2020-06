La région Bretagne va monter sa team de esport et recherche ses joueurs

COMPÉTITION La région proposera un soutien financier et technique aux membres de sa team

Illustration d'une compétition de esport. — Chris Emil Janssen/action/SIPA.

A la différence des festivals ou des rencontres sportives, les compétitions de esport échappent pour l’heure à la marée de Gwenn ha Du. Mais cela pourrait bientôt changer puisque la région Bretagne s’intéresse de près à la discipline. Elle pousse même le bouchon plus loin en annonçant la création de sa propre team « pour porter les couleurs du territoire dans des tournois majeurs », indique-t-elle dans un communiqué.

En lien avec l’association rennaise 3 Hit Combo, elle vient de lancer un appel à projets afin de constituer son équipe. Pour postuler, les associations doivent justifier plus d’un an d’existence, avoir leur siège en Bretagne et présenter une équipe dont au moins la moitié des joueurs est domiciliée dans la région. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 6 septembre.

Une préparation physique et mentale pour les joueurs

La team bretonne retenue bénéficiera pour l’année 2021 « d’un soutien financier plafonné à 10.000 € lui permettant de participer à de grandes compétitions nationales » ainsi que « d’un accompagnement à la performance par le Campus Sport Bretagne dans les domaines de la préparation physique et mentale ».

La région Bretagne a également annoncé qu’elle lancera un grand challenge esport l’an prochain. Cette compétition proposera plusieurs épreuves à l’échelle régionale qui seront qualificatives pour le tournoi final qui se déroulera dans le cadre du Stunfest de Rennes au printemps 2021.