Thiago Silva — SPENCER/SIPA

On ne peut pas vraiment parler de surprise, on le voyait un peu venir, mais le départ d’un joueur de son ampleur provoque forcément un choc. Le PSG a décidé de ne pas prolonger Thiago Silva, dont le contrat qui le lie avec le club expire cet été. Agé de 35 ans, le défenseur central brésilien va donc laisser place à la jeunesse incarnée par Marquinhos​ ou encore Presnel Kimpembe.

Le directeur sportif du club Leonardo l’aurait informé en personne de la décision de ne pas le garder au sein du club, indiquent les deux médias français. Une déception pour le Brésilien qui aurait bien aimé rester dans la capitale française, comme l’affirmait son épouse Isabele mi-mai dans le Parisien : « Pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club (…) C’est ici que les enfants ont grandi, c’est à Paris qu’on aimerait poursuivre nos carrières ».

De retour à Fluminense ?

Mais avec des pertes estimées en interne à plus de 200 millions d’euros après l’arrêt de la Ligue 1 pour cause de coronavirus, la nécessaire réduction d’une masse salariale dépassant les 300 millions d’euros s’impose au PSG. Et Thiago Silva est l’un des cadres jouissant d’un salaire XXL à Paris.

Le défenseur central, qui a également porté les couleurs du Milan AC, pourrait désormais retourner au Brésil et plus précisément dans son ancien club de Fluminense, dont il portait le maillot floqué à son nom sur une récente photo postée sur les réseaux sociaux.