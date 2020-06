FOOTBALL Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires des plus belles affiches de L1

Grégoire Margotton, le présentateur de « Téléfoot ». — CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

TF1​ et le groupe Mediapro, nouveau diffuseur de la Ligue 1 et la Ligue 2, ont conclu un partenariat qui débouchera, à terme, sur la création d’une nouvelle chaîne en France, « Telefoot » (comme l’émission, oui). Les deux parties l’ont annoncé par communiqué ce mardi.

[PARTENARIAT] @MediaproFrance, nouvel acteur clé du #football FR et le @GroupeTF1 annoncent la signature d’un accord inédit🤝⚽️



A partir d’août 2020 pour la reprise du championnat, le foot français aura sa nouvelle maison : la chaîne @telefoot_TF1



⏩https://t.co/rX5ricnw70 pic.twitter.com/6BqQ8WWogA — Groupe TF1 (@GroupeTF1) June 2, 2020

Outre l’usage de la marque Telefoot, ce partenariat prévoit que TF1 fournira des magazines à la chaîne, et son duo emblématique de commentateurs, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, officiera sur la chaîne de Mediapro pour une vingtaine de matchs de L1 diffusés le dimanche soir, dont les « 10 plus belles affiches de la saison », précisent les deux groupes.