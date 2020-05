La première partie du documentaire de la chaîne ESPN sur Lance Armstrong – qui promettait de livrer sa vérité - a été diffusée dimanche et a comme prévu fait réagir outre-Atlantique. Le Texan est notamment revenu sur son recours aux produits dopants pendant sa carrière. A 21 ans, il est déjà dopé. Mais n’a pas encore touché à l'EPO, qu’il découvre à travers la défaite l’année suivant son titre de champion du monde en 1993.

« Quand j’étais champion du monde en titre, je me suis fait tout le temps fait botter le cul. L’EPO, c’était un autre niveau, les bénéfices étaient énormes. Le sport est passé d’un dopage de faible niveau à ce dopage-là. » Auquel le docteur Ferrari lui donnera accès. « Il m’a dit que les globules rouges étaient tout ce dont j’avais besoin. » Seul un cancer des testicules viendra couper temporairement son élan.

When asked if was hard to take EPO after facing death, Lance Armstrong had a simple answer:



