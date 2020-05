Jacques Crevoisier, ancien adjoint de Gérard Houllier à Liverpool et dirigeant du FC Sochaux, est décédé le 17 mai 2020. — JEFF PACHOUD / AFP

Jacques Crevoisier, grand formateur, adjoint de Gérard Houllier à Liverpool au début des années 2000 (avec qui il remporta notamment la Coupe de l’UEFA) puis dirigeant au sein du FC Sochaux, est décédé ce dimanche matin à l’âge de 72 ans. Il a succombé à une crise cardiaque, selon le journaliste Patrick Urbini, qui a partagé l’information. Une triste nouvelle, confirmée par l'Equipe.

Jacques Crevoisier est décédé ce matin d’une crise cardiaque. Le foot français perd à la fois un grand éducateur, un fin analyste et surtout un homme d’une rare qualité... Le lendemain où Liverpool fêtait les 19 ans de sa victoire en Coupe de l’UEFA 😢😢😢 @FFF @LFC — Patrick Urbini (@purbini) May 17, 2020

Jacques Crevoisier, consultant football anglais sur Canal + pendant de longues années, avait également été l’adjoint de Houllier lors du titre de champion d’Europe de l’équipe de France des moins de 18 ans en 1996 (génération Henry-Trezeguet). Une sélection qu’il mena ensuite lui-même au titre en 2000 (génération Cissé).

Il a été l’une des plus grandes figures du football franc-comtois, occupant entre 2005 et 2011 divers postes au FC Sochaux, dont ceux de coordinateur sportif et conseiller du président Jean-Claude Plessis.