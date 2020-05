Elodie Clouvel et Valentin Belaud étaient présents à Wuhan fin octobre 2019 pour les Jeux militaires mondiaux. — Tamas Kovacs/AP/SIPA

L’histoire date du 25 mars, mais elle commence à peine à faire parler. Elle part d’une déclaration d’Elodie Clouvel à la chaîne Télévision Loire 7, déterrée par le Parisien ce mercredi. La championne du monde de pentathlon moderne raconte que de nombreux sportifs présents à Wuhan – futur berceau de la pandémie – fin octobre pour les Jeux miliaires mondiaux étaient tombés malades en revenant.

« Je pense qu’avec Valentin on a déjà eu le coronavirus, enfin le Covid-19, parce qu’on était à Wuhan pour les Jeux mondiaux militaires fin octobre. Et en fait, il s’avère qu’après les Jeux mondiaux militaires on est tous tombés malades avec les mêmes symptômes. Valentin a loupé trois jours d’entraînement. Moi j’ai été malade aussi. J’avais une grosse conjonctivite (…) c’était trop bizarre… j’avais eu des trucs que j’ai pas eus avant, a-t-elle déclaré. On ne s’est pas plus inquiété que ça parce qu’on n’en parlait pas encore mais c’est vrai qu’on rentrait de Wuhan et c’est à ce moment-là que le virus s’est développé et on a commencé à en parler. »

Une version coupée ?

Selon l’AFP, il existe en ligne deux versions de cette interview, dont une où la partie en question a été coupée. Contactée par ce même média, l’armée dément. Elle affirme n’avoir reçu aucun signalement de maladie pouvant s’apparenter au Covid-19 de la part de ces athlètes.

« Il n’y a pas eu, au sein de la délégation française des Jeux militaires mondiaux, de cas déclarés auprès du Service de santé des armées de grippes ou d’hospitalisation pendant et au retour des JMME, pouvant s’apparenter, a posteriori, à des cas de Covid-19 », a réagi le ministère des Armées, qui ne précise pas si la jeune femme a été ou non en contact avec des médecins militaires pour être testée ou comparer ses symptômes de l’époque avec ceux du nouveau coronavirus.

« Aucun autre pays n’a rapporté de tels cas »

« La délégation française a bénéficié d’un suivi médical, avant et pendant les jeux, avec une équipe médicale dédiée composée de près d’une vingtaine de personnels », souligne encore le ministère, en rappelant que « lorsque les Jeux mondiaux militaires d’été (JMME) se sont déroulés du 18 au 27 octobre 2019, à Wuhan en Chine, l’épidémie liée au Covid-19 n’était alors pas connue » et que « le premier cas de Covid-19 n’a été rapporté par la Chine à l'OMS, que le 31 décembre 2019 ».

« Il y a beaucoup d’athlètes des Jeux mondiaux militaires notamment qui ont été très malades. On a eu un contact avec le médecin militaire récemment qui nous a dit "je pense que vous l’avez eu parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont été malades de cette délégation" », affirme pourtant l’athlète dans l’interview. « A ce jour et à notre connaissance, aucun autre pays représenté au JMME de Wuhan n’a par ailleurs rapporté de tels cas », souligne le ministère.