Sergio Ramos, Messi et Marcelo lors de Real Madrid-Barça, le 1er mars 2020 à Bernabeu. — Manu Reino / SOPA Images/Sipa US/SIPA

Les footballeurs espagnols pourraient commencer à subir des tests de dépistage du coronavirus dès le 28 avril, en vue d’une éventuelle reprise de l’entraînement et des compétitions, a indiqué jeudi à l’AFP une source proche du dossier. Le championnat espagnol « travaille avec les services médicaux pour commencer les tests le 28 (avril) », a déclaré cette source.

Ces tests donneront un aperçu de la situation actuelle du football espagnol, dans le cadre de la volonté de la Ligue de reprendre l’entraînement prochainement dans des conditions de sécurité maximale pour les joueurs.

Retour à l’entraînement à partir du 4 mai ?

Un peu plus tôt dans la journée, Rafael Ramos, président de l’Association espagnole des médecins des équipes de football, avait lui aussi déclaré à la radio Cope que « l’idée, selon La Liga, est que des tests soient effectués les 28 et 29 avril ». Le football espagnol est à l’arrêt depuis le 12 mars, mais espère toujours pouvoir terminer la saison alors qu’il reste encore onze journées de championnat à disputer.

Lundi, la LaLiga et la fédération espagnole de football (RFEF) ont annoncé un accord en vue d’une reprise progressive de l’entraînement. Selon la presse espagnole, un premier retour au sein des clubs pourrait être envisagé pour le 4 mai, avant une éventuelle reprise des compétitions fin mai ou début juin. « Nous envisageons différents scénarios de reprise, à partir des 28-29 mai, des 6-7 juin ou du 28 juin », a déclaré le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, à la presse étrangère.

La fédé espagnole débloque un demi milliard d'euros pour aider les clubs via @20minutesSport https://t.co/wR3dVg8lXG — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 25, 2020

Mais pour le moment, tout reste suspendu à la décision des autorités sanitaires, ont prévenu à la fois les responsables du football et le gouvernement espagnol. « Tout dépendra (du ministère) de la Santé (…) C’est la Santé qui déterminera le chemin à suivre », a expliqué mercredi le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Uribes. L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par l’épidémie de coronavirus, avec 22.157 décès et 213.024 personnes infectées par la maladie, selon le dernier bilan publié jeudi.