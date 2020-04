Pas très exemplaire, le Mou. En pleine période de confinement en Angleterre, le coach de Tottenham José Mourinho a été rappelé à l’ordre par son club pour avoir été photographié en train de s’entraîner dans un parc londonien avec Tanguy Ndombélé, rapporte notamment le Telegraph. Non loin d’eux, deux autres joueurs, Davinson Sanchez et Ryan Sessegnon, ont été filmé en train de courir côte à côte, au mépris des règles de distanciation sociale.

💪🏾 Tottenham Hotspur players on a run in Hadley Wood as Spurs players independently continue to train.



[@MikalisYid]#THFC #COYSpic.twitter.com/sIHAL1KuOb