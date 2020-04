Dorian Malvesin monte sur son vélo d'appartement tous les jours. — DM

Un jeune bordelais a décidé de faire un tour de l’Aquitaine en vélo d’appartement pour continuer à faire du sport pendant le confinement.

Tout le monde peut participer à son épreuve qui comporte 25 étapes d’une trentaine de kilomètres.

Pas de compétition, l’objectif est de se retrouver parfois ensemble pour partager un bon moment.

Ce mardi après-midi à 16 heures, c’est l’heure pour Dorian Malvesin d’enfiler son cuissard et son maillot. Son meilleur ami depuis deux semaines l’attend : son vélo ! Et confinement oblige, on parle bien ici d’un vélo d’appartement. « Ce qui est assez fou c’est que je ne l’utilisais jamais avant, s’amuse le jeune Bordelais, mais il fallait bien que je trouve un moyen de me motiver tous les jours pour faire du sport alors j’ai pensé à ce tour de l’Aquitaine (vieille version). »

Dans un premier temps, il commence par un petit trajet (virtuel) entre sa maison de Cestas et Arcachon. Une cinquantaine de kilomètres. Histoire de voir comment ça se passe et avant de construire tout un parcours de 25 étapes. « L’objectif, c’est d’en faire un petit peu tous les jours entre 25 et 35 kilomètres », explique celui qui s’apprête à prendre le départ de sa 14e étape entre Oloron-Sainte-Marie et Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques (29 kilomètres).

Tout le monde peut y participer

Et pour que ce soit le plus sympa possible, Dorian a dès le premier jour partagé son aventure sur les réseaux sociaux pour que ceux qui le souhaitent le rejoignent… à distance :

« On est une bonne bande de potes à faire ça. On essaie de se donner rendez-vous pour faire notre étape. Pour la petite histoire, j’en ai même un qui fait le parcours en rameur (rires). Mais, il y a aussi des personnes que je ne connais pas. »

Il insiste aussi sur le fait que c’est très libre, les gens « peuvent faire seulement huit, dix kilomètres et c’est quand ils veulent. Le principal, c’est d’en faire un peu tous les jours pour se bouger. » Cette semaine, un homme lui a par exemple écrit de l’Isère pour lui parler de son tour de l’Aquitaine virtuel à vélo.

Pas question de compétition non plus, même si Dorian « a bien un pote qui augmente parfois la difficulté comme s’il était en montagne (sourires) ». Le but c’est de partager un moment et de « prendre le plus de plaisir possible même enfermé dans sa maison ou son appartement. » Le grand air, ce n’est pas encore pour maintenant.

Bon départ pour moi pour le tour d'Aquitaine contre @MalvesinDorian... 😁 pic.twitter.com/WULN8rZYgd — Sébastien⭐⭐ (@Xxdarkblade33xX) March 19, 2020

Arrivée prévue le 11 avril à Bordeaux

D’ici la fin du confinement, tous les participants auront le temps de finir leur petite balade puisqu’il ne reste que 11 étapes à parcourir dans les prochains jours. Après la Gironde, les Landes, le Pays basque, les Pyrénées-Atlantiques, Dorian emmènera tout le monde vers le Lot-et-Garonne et la Dordogne avant de rejoindre Bordeaux.

Il sera alors temps de « trouver une nouvelle idée » pour le Girondin de 25 ans. Mais il prévient : « Je ne pense pas qu’on se lancera dans un Tour de France, je risque d’en perdre quelqu’un en route (rires) »…