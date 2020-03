Illustration de basket. — SIPANY/SIPA

Après le rugby et le handball, c’est au tour de la Fédération française de basket d’annoncer l’arrêt définitif de ses championnats (départementaux, régionaux et nationaux) et coupes (Coupe de France notamment) pour la saison en cours.

Seul l’avenir de la Ligue féminine reste en suspens puisqu’une décision définitive sera annoncée le 10 avril après réévaluation du contexte de l’épidémie de coronavirus. Pour rappel, cette décision de la FFBB ne concerne pas la ProA et ProB (les deux championnats professionnels masculins) gérées par la Ligue nationale de basket.

Ni titre de champion, ni accession, ni relégation

Dans un souci d’unité, toutes les décisions fédérales s’appliquent sur l’ensemble des compétitions de clubs (championnats et coupes, championnats de clubs 3x3), seniors et jeunes, fédérales, régionales et départementales. Pour tous les championnats, il n’y aura ni titre de champion, ni accession, ni relégation à part quelques cas exceptionnels notamment si les championnats professionnels devaient reprendre.

Ayant toujours eu pour objectif de préserver la santé de ses licenciés, la FFBB a pris la décision d’arrêter l’ensemble de ses championnats (départementaux, régionaux et nationaux) et Coupes pour la saison en cours. Les détails ici :https://t.co/3PGKKIGz88 pic.twitter.com/S8LQ9kzKfu — FFBB (@ffbasketball) March 29, 2020

Enfin, la FFBB annonce que la finale de la Coupe de France féminine entre Bourges Basket et Lyon ASVEL féminin, sera jouée à la reprise de la saison 2020-2021, en lieu et place du Match des Champions.