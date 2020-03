Cristiano Ronaldo — Marco Alpozzi/AP/SIPA

Ce n’est pas la première légende urbaine dont Cristiano Ronaldo fait l’objet et probablement pas la dernière : l’entourage du joueur a dû démentir une rumeur selon laquelle CR7 aurait transformé ses hôtels au Portugal en espaces de traitement pour les personnes contaminées par le coronavirus. L’histoire est belle, mais sonne un peu faux. Et encore, le plus gros de l’infox reste à venir : selon la rumeur, Cristiano Ronaldo aurait entrepris de prendre en charge le salaire des infirmiers et médecins ainsi que les coûts de fonctionnement. Un peu plus et il épongeait la dette du Portugal​.

Les hôtels de Cristiano Ronaldo deviendront des hôpitaux à partir de la semaine prochaine où les gens atteints du coronavirus au Portugal pourront être soigné gratuitement. Ronaldo paiera les medecins et les travailleurs ! ❤ 🙏



Comment ne pas l'aimer 😢 pic.twitter.com/X4zEOxfx15 — Benzxminho_ (@Benzxminho_) March 14, 2020

En plus du démenti de la famille de Ronaldo à la Gazzetta dello Sport, le groupe Pestana, qui gère les hôtels du joueur, a également balayé la rumeur d’un revers de main. Trop tard, la fake news a déjà été relayée des milliers de fois. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que le Portugais a appelé ses fans à respecter les consignes sanitaires liées au coronavirus.