Fourcade et QFM — Petr David Josek/AP/SIPA

C'est une image aussi forte que symbolique. Martin Fourcade passe la ligne, seul, presque au ralenti, en levant les bras. Il se retourne et voit derrière lui la relève arriver. Podium 100% français. Pour la dernière course de sa carrière, Fourcade a gagné la poursuite de Kontiolahti devant Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin, au terme d'une course rendue folle par le vent. Voici les derniers moments de cette course et donc la dernière ligne droite de sa carrière.

Martin Fourcade remporte en patron la dernière course de sa carrière avec un triplé français ! 🇫🇷💪



MERCI MARTIN, MERCI QUENTIN, MERCI EMILIEN ! #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/wEB7ZIoWyx — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 14, 2020

Johannes Boe termine quatrième de la course, suffisant pour remporter le gros globe de cristal. Pas grave, Martin Fourcade a eu son dernier podium.