Biathlon EN DIRECT : Il est temps de se dire au revoir, la dernière course de Fourcade est à suivre en live

Difficile de trouver les mots pour décrire le moment de sport que l'on va vivre tout à l'heure, vers 13h45. Martin Fourcade, l'un (le?) des plus grands sportifs français de l'histoire, va s'élancer pour la dernière course de sa carrière. Un moment solennel, historique, mais aussi sportif : s'il gagne la course et que Johannes Boe termine au-delà de la quatrième place, le Français remportera la Coupe du monde. Il faudrait évidemment un miracle, tant Johannes survole actuellement la compétition. Mais peu importe, l'essentiel n'est pas là : on veut dire au revoir à Martin de la meilleure manière qu'il soit, à hauteur des émotions qu'il nous a offert.

>> Rendez-vous vers 13h45 pour suivre cette course historique