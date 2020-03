FOOTBALL L'attaquant du PSG est au repos à cause d'un sévère mal de gorge

Kylian Mbappé — Andrew Surma/Sipa USA/SIPA

C’est une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé, mais elle ne garantit en rien la présence de l’attaquant parisien contre Dortmund​ mercredi en huitièmes de finale retour de Ligue des champions : Kyky a été testé négatif au Coronavirus, a-t-on appris mardi d’RMC Sport.

L’international français est absent de l’entraînement depuis deux jours à cause d’un sévère mal de gorge et sa présence au Parc des Princes est pour l’heure des plus hypothétiques.

Le club se dit néanmoins confiant quant à la participation de son buteur au match de mercredi. L’entraînement matinal fera office de dernier test pour Mbappé, dont l’absence serait un énorme coup dur pour Thomas Tuchel.