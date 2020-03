RB Leipzig - Tottenham EN DIRECT. Sabitzer ouvre le score et met les Spurs dans de sales draps... Suivez les 8es de Ligue des champions

Yo les Minutos, malgré un contexte un peu étrange, on y est. Huitièmes de finale retour, acte I. Leipzig accueille Tottenham dans une position plutôt confortable après avoir tapé le finaliste de l’édition précédente 1-0 à Londres. Depuis, les hommes de Nagelsmann tournent un peu au ralenti (mis à part un 5-0 contre Schalke), mais c’est plus dû à un calendrier difficile qu’un réel coup de moins bien. Tout l’inverse des Spurs du Mou qui ne mettent plus un pied devant l’autre depuis un mois et donnent l’impression de pouvoir perdre contre les Herbiers. Mais bon, cette équipe est finaliste en titre, elle a des ressources. Et puis José et l’Europe, on connaît. Ça joue laidement, mais ça peut sortir un lapin de son chapeau à tout moment.

>> Rendez-vous à 20h40 pour le départ du live