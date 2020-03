Un mea culpa sur la forme mais pas sur le fond. Expulsé par François Letexier dans le prolongement de la rencontre entre l’OM et Amiens vendredi soir (2-2), pour avoir vivement protesté contre le penalty sifflé pour les Picards pour une faute d’Amavi sur Guirassy à 2-0, entre autres, André Villas-Boas, qui l'avait mauvaise après avoir vu son équipe gâcher deux buts d'avance en dix minutes contre un relégable, a partiellement regretté son emportement en conférence de presse.

Je m’excuse pour cet échange de paroles avec l’arbitre (qui lui vaut deux jaunes d’affilée et une exclusion, ndlr). Le penalty, je pense que c’est une mauvaise décision de la VAR, qui n’a pas fait son travail, je pense que la jambe de Guirassy va contre le genou d’Amavi. Si on a une VAR millimétrique pour dire que Guirassy n’est pas hors jeu, on doit avoir un appel à la VAR pour au moins regarder l’image. Après, c’est de ma faute, on a le contrôle du match à 2-0, si on ne l’a pas, c’est ma responsabilité, je suis le leader de cette équipe, à moi de donner de la tranquillité. Mais on a encore une fois perdu deux points à la maison. »