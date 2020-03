OM - Amiens EN DIRECT : Dario Benedetto obligé d'enfiler le bonnet de Florent Manaudou

Le faux-pas nantais est oublié. Remis à l'endroit par le triplé de Benedetto chez le voisin nîmois, l'OM attaque la dernière ligne droite du championnat dans la peau d'un solide deuxième, avec une belle marge sur Rennes et Lille. Si tout continue à se rouler comme prévu, l'équipe de Villas-Boas ne devrait pas trembler pour valider sa place directe en C1 l'an prochain. Une obligation financière au vu des dernières recommandations de l'Uefa, qui entend sanctionner le club olympien pour ses déficits accumulés ces dernières saisons. Une obligation sportive aussi, parce qu'il n'est pas normal que l'un des deux ou trois plus grands clubs français de l'histoire n'ait plus joué la Ligue des champions depuis presque huit ans. Cela passe par des victoires le vendredi soir contre un adversaire plus qu'abordable, qui ne sait plus gagner en championnat.