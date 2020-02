Même l’arbitre du combat, visiblement incrédule, s’est retourné vers le speaker au moment de l’annonce de la décision unanime des juges. Le boxeur toulousain Mohamed Mimoune a été battu par le Nord-Irlandais Tyrone McKenna vendredi soir à Londres, à l’issue d’un duel en dix rounds lors d’une demi-finale des super-légers du tournoi Golden Contract, organisé par la société britannique MTK Global, chargée de la promotion des deux hommes.

Un verdict qui a suscité l’incompréhension d’une grande partie des observateurs, et le dépit de l’ancien champion du monde IBO, qui s’est estimé « volé ». Ce lundi au téléphone, la colère était retombée, mais pas le sentiment d’injustice.

🗣"Tonight, I won and I got robbed." @MimouneMohamed1 is NOT happy with those scores...



The judges had it: 96-94, 96-94, 97-93 pic.twitter.com/Bl1LXRjPDP