Metz-Lyon EN DIRECT : Première pour la pépite Guimaraes, l'OL prend son temps... suivez le match avec nous...

20h30 : Salut à tous ! Ce soir, direction la Lorraine et Metz… Quoi, vous n’y êtes jamais allé ? Ça mérite le détour, mais ce n’est pas le sujet. Lyon y passe son dernier test avant son huitième de finale de Ligue des Champions, mercredi contre l’immense Juventus Turin. Vu le sale mois de février des joueurs de Rudi Garcia (2 points sur 12 en Ligue 1), vaudrait mieux que ça se passe bien en Moselle… Cette rencontre devrait aussi être marquée par les premiers pas de la pépite brésilienne Bruno Guimarães. Alors, frisson ou bide ? On va voir. Sinon, on jettera aussi un œil sur les Grenats, qui sont plutôt en forme en ce moment et en avaient collé une bonne à Sainté (3-1) début février. A voir s’ils peuvent remettre ça face aux Lyonnais, même privés de deux titulaires (Pajot et Maïga). Bref, y’a de quoi s’occuper ce soir !