Pep Guardiola a été éliminé avec Manchester City par Tottenham en quart de finale de la Ligue des champions, le 17 avril 2019. — Dave Thompson/AP/SIPA

Pep Guardiola a assuré mercredi qu’il resterait « à 100 % » à Manchester City malgré l’exclusion du club des Coupes d’Europe pour deux saisons en raison de violations des règles du fair-play financier de l'UEFA. « S’ils ne me limogent pas, je resterai ici à 100 %, plus que jamais. Et d’abord parce que je veux rester. Il y a quelque chose de spécial (entre lui et le club), plus que mon simple contrat », a déclaré Guardiola à la chaîne de télévision Sky Sports après la victoire 2-0 des Citizens face à West Ham en Premier League.

"Que no hable muy alto,porque todo el mundo está involucrado en situaciones". Guardiola sobre Bartomeu y sus palabras elogiando el trabajo de la UEFA y la sanción al Citypic.twitter.com/qKPmLQVl9f — Todo Guardiola (@TodoGuardiola) February 20, 2020

« Puisque j’ai dit que j’aimais le club, que je me plaisais ici, pourquoi partir ? Quoiqu’il arrive, je serai là la saison prochaine », a promis l'entraîneur catalan, même si Manchester City a été exclu vendredi des Coupes d’Europe pour s’être rendu coupable de « graves violations » des règles du fair-play financier selon l’UEFA. Le manager des Sky Blues a également affiché son soutien à la décision de City de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

« Ce n’est pas fini. Le club pense que c’est injuste, alors nous allons faire appel. Quand quelqu’un croit qu’il a raison, il doit se battre », a insisté Guardiola. « Nous allons nous battre comme nous nous sommes battus à chaque match. Nous sommes optimistes qu’à la fin, la vérité prévaudra et que la saison prochaine, nous serons en Ligue des champions », a insisté « Pep ».