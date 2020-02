Denny Hamlin a remporté deux victoires consécutives au Daytona 500 lundi, à l’issue d’une course marquée par un terrible accident dans lequel le pilote vétéran Ryan Newman a été grièvement blessé. La Ford Mustang du pilote de Roush Fenway Racing était en tête au dernier tour mais a dérapé. Elle a été percutée par la voiture de Corey Lajoie (Go Fas Racing), projetée en l’air et a fini sa course contre le mur de protection avant de s’enflammer.

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.



We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0