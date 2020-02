BASKET Toute la NBA s’est donnée rendez-vous à Chicago ce weekend pour un All-Star Game spécialement consacré au joueur, décédé avec sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère en Californie le 26 janvier

Une oeuvre murale dédiée à Gianna et Kobe Bryant, à LA — Ted Soqui/Sipa USA/SIPA

Le All-Star Game MVP award, un trophée qui récompense chaque année le meilleur basketteur du NBA All-Star Game, sera désormais appelé Kobe Bryant Award en l’honneur de l’ancien joueur des Los Angeles Lakers tué dans un accident d’hélicoptère en janvier, a annoncé samedi le président de la NBA, Adam Silver.

« Kobe Bryant est synonyme du All-Star de la NBA et incarne l’esprit de cette célébration mondiale de notre sport », a déclaré Adam Silver. « Il a toujours saisi l’occasion de se mesurer aux meilleurs parmi les meilleurs et de jouer au plus haut niveau pour des millions de fans à travers le monde », a-t-il ajouté.

Tous les joueurs porteront les numéros 2 et 24

Toute la NBA s’est donnée rendez-vous à Chicago ce weekend pour un All-Star Game spécialement consacré à Kobe Bryant, décédé avec sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère en Californie le 26 janvier. Dimanche, les 24 joueurs sélectionnés parmi les quelque 500 que compte la ligue professionnelle nord-américaine de basket seront là pour « Kobe », lui qui a disputé ce All-Star Game 18 fois, le deuxième total derrière Kareem Abdul-Jabbar.

Tous les joueurs de l’équipe dont le capitaine est LeBron James porteront le même numéro, le 2, celui de Gianna Bryant, qui pratiquait le même sport que son père. L’équipe adverse, celle du meilleur joueur de la saison dernière, Giannis Antetokounmpo, arborera pour seul numéro le 24, celui de Kobe Bryant durant les dix dernières saisons de sa carrière (il portait initialement le 8).

Les dix joueurs titulaires ont été choisis après un panachage des votes des fans (50 %), des joueurs (25 %) et des journalistes (25 %). Les quatorze remplaçants ont été désignés par les entraîneurs des 30 équipes de la NBA. Le trophée All-Star Game MVP award est remis après un vote à un ou plusieurs joueurs de ce tournoi. Kobe Bryant l’a emporté à quatre reprises au cours de sa carrière.