OL-RC Strasbourg EN DIRECT : Superbe réaction du Racing qui égalise grâce à Zohi juste avant la pause (1-1)... Lyon encore dans le dur à domicile...

14h47 : Sans plus tarder, on attaque avec les compos d’équipes. Côté OL, la principale surprise vient de la non-titularisation de Moussa Dembélé. Ouf, le buteur lyonnais va enfin pouvoir souffler après ses 67 matchs enchaînés en 2020. Bon, pas d’Amine Gouiri pour autant puisque le buteur qui fête ses 20 ans aujourd’hui n’est toujours pas dans les plans de Rudi Garcia. Six buts cette semaine pour lui en deux matchs pour info entre la Youth League et le National 2 hier. C’est donc Karl Toko Ekambi qui sera en pointe cet aprem, entouré de Maxwel Cornet et Bertrand Traoré. Bruno Guimaraes commencera comme on pouvait l’attendre sur le banc.