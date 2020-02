Tuchel s'est voulu rasurant sur le cas Neymar — Stephane Allaman/SIPA

Fin du faux suspense. Ou presque. Quelques jours après avoir fait flipper son monde quant à l’état de santé de Neymar et le supposé doute autour de sa participation au 8e de finale aller de Ligue des champions à Dortmund, Thomas Tuchel calme le jeu. Que le Brésilien joue ou non à Amiens samedi, a dit l’Allemand en conférence de presse, il sera de la partie au Signal Iduna Park mardi prochain.

« J’en suis bien sûr, mais sans être dans la meilleure capacité qu’il a pu l’être il y a deux semaines. Mais il va nous aider, j’en suis sûr et convaincu. Le risque diminue chaque jour, et on va décider aujourd’hui (vendredi) avec tous les médecins » de sa présence ou non à Amiens pour le dernier match avant le déplacement en Allemagne, a-t-il ajouté.

Conférence de presse de Thomas Tuchel et Leandro Paredes avant Amiens SC 🆚Paris Saint-Germain https://t.co/gxDnTC6RbQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 14, 2020

Tuchel n’a pas l’air pas chaud pour faire jouer Neymar avant Dortmund

Le N.10 brésilien, absent lors des deux derniers matches du PSG en raison d’une blessure aux côtes survenue il y a une dizaine de jours contre Montpellier, avait été laissé au repos mercredi pour le quart de finale de Coupe de France à Dijon (victoire 6-1).

Près de deux semaines sans jouer, est-ce un problème pour lui ? « Est-ce possible que cette situation arrive (à Amiens) ? Oui. Est-ce que c’est mieux qu’il n’arrive pas à Dortmund sans jouer ? Oui », a répondu l’entraîneur parisien.