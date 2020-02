Pelé, le roi, dit aller bien — Fernando Bizerra Jr./EFE/SIPA

Pelé va moins mal qu’on le dit, paroles de roi. L’ancien numéro 10 de la Seleção et de Santos est revenu sur les propos de son fils Edinho, qui évoquait la déprime du père liée à des problèmes de mobilité. Pelé s’est voulu rassurant.

« Merci pour vos prières et votre inquiétude. Je vais bien. Je vais fêter mes 80 ans cette année. J’ai des bons jours et d’autres moins bons, c’est normal chez les gens de mon âge », déclare le Roi du foot dans un communiqué. « Je n’ai pas peur, je suis déterminé et j’ai confiance en moi […] Je n’évite pas d’honorer les engagements de mon agenda très chargé », poursuit le triple champion du monde.

« Il est replié sur lui-même »

Dans un entretien publié lundi sur le site Globoesporte.com, son fils Edinho avait affirmé que le moral de son père était en berne, affecté par les problèmes de hanche l’empêchant de marcher normalement. « Vous imaginez, c’est le Roi, il a toujours été une figure si imposante et aujourd’hui il n’arrive plus à marcher normalement (…) Il a honte, il ne veut pas sortir, aller dans la rue. Il est replié sur lui-même, vit reclus », avait-il dit notamment.