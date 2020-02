Ca commence à faire beaucoup. Avant ce match, Lyon pointe déjà à 16 points de l'OM, deuxième de Ligue 1, et 8 de Rennes, 3e. Autant dire que la Ligue des champions est bien loin... Et le problème, c'est que Lyon se déplace ce soir au Parc des Princes pour y affronter un PSG plutôt injouable en ce moment. Disons-le clairement, et même sans Neymar, qui repose une petite blessure à dix jours du match contre Dortmund, ce serait un exploit pour l'OL de venir ne serait-ce que prendre un point à Paris. Mais sait-on jamais, dans de conditions de jeu particulières au milieu de la tempête...

>> On se retrouve un peu avant 21h pour suivre ce match en live